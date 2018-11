Tondela quer repetir vitória sobre o Benfica

Mário Aleixo - RTP Comentários 07 Nov, 2018, 12:14 / atualizado em 07 Nov, 2018, 12:14 | 1.ª Liga

O jogo realiza-se no terreno dos tondelenses, a partir das 17h30, e coloca frente a frente um Tondela que está na 13.ª posição com nove pontos e um Benfica no 5.º lugar e soma 17 pontos.



As duas equipas surgem para este desafio depois de resultados antagónicos.



O Tondela venceu o Feirense, em Santa Maria da Feira, por 4-2, enquanto o Benfica perdeu com o Moreirense, no Estádio da Luz, por 3-1.





O Tondela tentará voltar a surpreender o seu adversário, segundo o avançado dos beirões que falou à comunicação social antes do treino matinal.









Para vencer o Tondela tem de estar a 100 por cento e esperar que o jogo corra mal ao Benfica, disse a concluir Tomané.





Um jogo em que o Benfica é favorito e dificílimo para os tondelenses onde estes esperam muitas dificuldades, como reconheceu o futebolista.