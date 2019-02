"Tondela respira confiança, diz Pepa

Lusa Comentários 16 Fev, 2019, 15:22 | 1.ª Liga

“A equipa respira confiança, respira saúde. E não digo isto por termos triunfado no último jogo, pois temos sido consistentes desde o jogo com o Marítimo”, assumiu Pepa.



A exceção vai para a receção ao Desportivo das Aves, da 19.ª ronda do campeonato, face ao qual o Tondela perdeu por 2-0, mas em que nem fez uma “má exibição”, mas foi “infeliz”.



“Temos de manter o registo, porque temos estado bem. O futebol é golos, é o que dá vida ao futebol. Queremos continuar a dar essa vida e saúde ao futebol. Somos das poucas equipas, num grupo de oito, que nunca somámos um 0-0 e somos o quarto melhor ataque fora de casa”, contabilizou.



Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Moreirense, agendado para as 15:00 de domingo, em Moreira de Cónegos, o técnico ‘auriverde’ reforçou que o Tondela “é objetivo, prático no que quer e com as ideias bem claras”.



Sobre o adversário, Pepa não poupou elogios e assumiu que “melhorou bastante desde o último jogo” frente ao Tondela, “procura muito mais o espaço, a profundidade, é uma equipa mais objetiva e isso deu-lhe outro pragmatismo e outra objetividade no jogo”.



“É uma equipa que melhorou desde que jogámos aqui com eles, e que ganhámos 2-0. Melhorou, não só pelos pontos que foi fazendo, mas, acima de tudo, tornou-se uma equipa que continua a privilegiar o controlo do jogo, mas a controlar com bola, porque há várias formas de controlar o jogo”, referiu.



Pepa deixou também elogios ao técnico Ivo Vieira, que, para já, segue com o Moreirense em lugar europeu.



“Está a fazer um trabalho extraordinário no Moreirense. Parabéns pela época que está a fazer, parabéns aos seus jogadores pelo campeonato, mas ainda falta um terço, estamos longe deles, mas queremo-nos aproximar”, assumiu.



Pepa lembrou que as equipas “são muito competitivas”, dando o exemplo do resultado de sexta-feira, dia em que o Santa Clara venceu por 2-1 no reduto do Rio Ave: “Qualquer equipa ganha em qualquer campo. Todos os jogos são importantes”, reforçou.



O Tondela, 11.º classificado, com 23 pontos, e o Moreirense, quinto, com 35, defrontam-se no domingo, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, a partir das 15:00, em jogo da 22ª jornada da I Liga de futebol.