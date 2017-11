Treinador do Aves promete empenho para derrotar FC Porto

Lusa 23 Nov, 2017, 20:43 | 1.ª Liga

O técnico dos avenses usou esta expressão popular para refletir a ambição da sua equipa, mesmo reconhecendo a dificuldade de receber um adversário, que, além de ser líder do campeonato, ainda não perdeu qualquer jogo na competição.



"Achamos sempre que é possível vencer qualquer adversário, mesmo um FC Porto que está em primeiro lugar e invicto. Mas creio que temos a possibilidade de tornar isso diferente e talvez possamos ser a primeira equipa a vencer o FC Porto. Acreditamos nisso, e vamos fazer das 'tripas coração' para tal", sublinhou Lito Vidigal.



O técnico do Desportivo das Aves pretende que a sua equipa seja "criativa", considerando essa premissa um dos caminhos para atenuar as diferenças de recursos entre os dois conjuntos.



"O FC Porto tem alguns jogadores no seu plantel que pagam todo o plantel do Aves. É uma equipa que tem ambições de vencer a Liga dos Campeões, enquanto que nós, neste momento, queremos apenas manter o Aves na I Liga", notou o treinador.



O emblema avense vem de duas vitórias consecutivas - para o campeonato frente ao Vitória e Setúbal e para a Taça de Portugal com a União de Leiria -, num registo que Lito Vidigal gostaria de manter, notando um crescimento da equipa.



"A equipa está a crescer, já pensa de outra forma, está solidária, é coletiva. Temos um bom grupo, que se relaciona bem, e o que lhes peço é que sejam também uma família dentro de campo, pois se assim for estaremos mais próximos de vencer", rematou o técnico.



O conjunto de Vila das Aves, que hoje ainda não divulgou a lista de convocados para a receção ao FC Porto, apresenta-se para este jogo praticamente na máxima força, tendo apenas o lateral-direito Pedrinho em dúvida, uma vez que recupera de lesão muscular.



O Desportivo das Aves, 16.º classificado com nove pontos, recebe no sábado o líder FC Porto, que soma 31, numa partida agendada para as 20h30.