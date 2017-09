Treinador do Marítimo quer aproveitar "ansiedade" do V. Guimarães

Lusa 23 Set, 2017, 14:24 | 1.ª Liga

"Os resultados do Vitória não têm sido certamente aqueles que desejavam e isso pode transpirar em algumas ações de jogo. Se o resultado não for bom para o Vitória, a necessidade de arriscar e os minutos a passar podem levar a que esse aumento de ansiedade, de precipitação e de erro aconteçam no jogo e nós podemos aproveitar da melhor forma esses momentos", admitiu na conferência de imprensa de antevisão do encontro de Guimarães.



Apesar de o adversário estar a atravessar um momento mais complicado, Daniel Ramos acredita que a formação vitoriana tem valor para conseguir mais e melhor e afirmou ter grande respeito pelo Vitória pela qualidade do plantel e do treinador Pedro Martins e também pelo sucesso da época passada, culminada com o quarto lugar.



Por tudo isso, a crença é de que "só um super-Marítimo" poderá vencer no D. Afonso Henriques, mas as qualidades da equipa da casa não vão amedrontar os objetivos dos insulares, assegurou o técnico 'verde-rubro'.



"Isso não nos retira a ambição de fazermos um bom jogo, a ambição de querermos novamente vencer. Com a nossa forma de estar, a nossa atitude guerreira, com a capacidade que temos vindo a demonstrar, acho que podemos levar essa esperança para o jogo e trazermos um resultado positivo, que passa por vencer", vincou, considerando que o empate será um resultado "de análise", pois poderá não corresponder ao que se passou dentro de campo.



O Marítimo tem construído um percurso imaculado na 'fortaleza' dos Barreiros, como já é conhecida, e agora procura somar melhores resultados também fora de portas. Daniel Ramos explica a nova estratégia.



"A nossa intenção é claramente de mudar a mentalidade na abordagem dos jogos fora. Se nos limitarmos a ser uma equipa sólida defensivamente, não chega para vencermos mais vezes. Precisamos de ser mais arrojados e agressivos no ponto de vista da procura do golo", revelou.



O empate sem golos conseguido a meio da semana no reduto do Sporting, para a Taça da Liga, trouxe a confirmação -- segundo o técnico - de que o plantel do Marítimo está "unido e em sintonia", aproveitando as oportunidades que surgem.



O terceiro lugar no campeonato foi outro dos assuntos abordados na conferência de imprensa, um momento fantástico para a equipa que Daniel Ramos pretende estender o máximo possível.



"Valorização, respeito, representa que o trabalho, que tem sido feito diariamente, está a valer a pena e isso deve ser aproveitado e prolongado o mais possível porque sabemos que é algo difícil de manter", comentou.



O Marítimo, terceiro classificado, com 15 pontos, visita o Vitória de Guimarães, nono, com sete, pelas 16:00 de domingo, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.