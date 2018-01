Treinador do Rio Ave acredita que equipa vai dar resposta frente ao Belenenses

Lusa 13 Jan, 2018, 16:55 | 1.ª Liga

O técnico dos vila-condenses reconheceu que a recente eliminação da Taça de Portugal, frente ao Desportivo das Aves (4-4, 5-4 nas grandes penalidades), afetou o grupo de trabalho, mas está confiante que o plantel vai conseguir superar.



"Seria demagógico dizer que o que aconteceu não nos afetou. Temos de pensar nesse impacto, absorvê-lo rapidamente, e continuar o caminho, porque não é esse facto que pode condicionar o que vem a seguir", disse o técnico da formação da foz do Ave.



Nesse sentido, Miguel Cardoso aponta que o Rio Ave "vai querer dar uma respostas a si própria, no sentido de ser estável" nesta visita ao terreno do Belenenses, apontando que é fundamental "a equipa manter a sua identidade".



"A mensagem é que temos um compromisso e uma imagem que nos tem dado muito, e ainda temos objetivos individuais e coletivos a cumprir. Não quero que percamos o que já construímos", sublinhou.



Sobre a formação do Restelo, Miguel Cardoso falou "numa equipa ambiciosa, com bom espírito, que quer subir na tabela classificativa", esperando "dificuldades".



"Será um jogo interessante, frente a um adversário com bons jogadores e um treinador competente. Cabe-nos ser ambiciosos e continuar a redefinir objetivos", partilhou.



Para este desafio, os vila-condenses já não vão poder contar com Rúben Ribeiro, que se transferiu esta semana para o Sporting, numa perda que Miguel Cardoso lamenta, mas garante ter alternativas no plantel.



"Temos um conjunto de soluções dentro do grupo que podem dar resposta. Não da mesma forma, porque cada jogador tem o seu valor, mas que poderão trazer coisas diferentes, e a equipa terá de se adaptar", esclareceu.



O treinador dos vila-condenses não divulgou a lista de convocados para a deslocação a Belém, mas já sabe que não pode contar para este jogo com os lesionados Cássio, Nadjack, Yazalde e Nuno Santos.



O Rio Ave, quinto classificado com 27 pontos, defronta no domingo, no Estádio do Restelo, o Belenenses, 11.º com 19, em jogo da 18.ª jornada da I Liga, com início marcado para as as 18h00.