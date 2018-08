Treinador do Tondela diz que não há drama nenhum na falta de defesas

Lusa Comentários 16 Ago, 2018, 16:53 | 1.ª Liga

O defesa central Ricardo Costa foi expulso, por acumulação de cartões amarelos, na derrota caseira frente ao Belenenses (1-0), na primeira ronda, e juntou—se ao lesionado Ícaro nas ‘baixas’ na defensiva tondelense, levando a que o técnico reconhecesse a “necessidade de um quarto defesa central”.



“Estamos todos cientes do que poderia acontecer, aconteceu, poderia ter acontecido uma expulsão como uma lesão, portanto, as soluções são encontradas sempre dentro do plantel, portanto, há que trabalhar e perceber como é que vamos colmatar essa ausência”, explicou Pepa.



Na antevisão da visita à Vila das Aves, questionado sobre a necessidade de reforçar o setor defensivo do plantel, Pepa foi perentório: “Claro, temos de estar, não podemos estar com três centrais, isso está fora de questão”.



“Temos de ser pacientes […], é o que é, há que ter paciência, e não fazer disto nenhum drama, porque não há drama nenhum, vamos entrar bem, vamos entrar fortes e o nosso objetivo são os três pontos”, assumiu.



Sem querer “abrir o jogo todo ao colega” do Desportivo das Aves, que recebe esta sexta-feira, às 20:30, o Tondela, Pepa deixou claro que é uma questão de “adaptação e sem dúvida” que o Tondela “está preparado e vai fazer um bom jogo” frente ao conjunto orientado por José Mota.



“É um treinador astuto, experiente, com uma equipa também experiente mas o nosso trabalho de casa está feito, sabemos o que temos de fazer amanhã [na sexta-feira], portanto, independentemente de quem entrar no ‘onze’, acima de tudo está a estratégia e a nossa identidade e isso está bem presente”, disse.



Segundo Pepa, o Desportivo das Aves “é uma equipa que não está muito diferente do ano passado e é muito experiente” e “a linha defensiva é praticamente a mesma do ano passado, uma equipa com muitos quilómetros de futebol e um guarda-redes novo [Quentin Beunardeau] que tem revelado muita segurança e é muito expedito”.



“Nós temos a equipa bem identificada, com processos muito semelhantes aos do ano passado, muito rápidos e com uma envolvência muito interessante pelos corredores, nós sabemos exatamente o que vamos encontrar pela frente, uma equipa muito experiente, forte, que como nós quer rapidamente entrar nos pontos”, reconheceu o treinador ‘auriverde’.



Pepa lembrou que na jornada inaugural do campeonato da I Liga de futebol não houve empates, “metade ganhou e a outra metade perdeu” e, neste sentido, “é normal esta ânsia de chegar à primeira vitória”, uma vez que, tal como o Tondela, também o Desportivo das Aves entrou no campeonato a perder, por 2-0 no terreno do Vitória de Setúbal.



O Tondela segue para a segunda jornada com mexidas no plantel, depois de ter rescindido com o guarda-redes Ricardo Moura, que foi 'substituído' por Diogo Silva, de 25 anos, que alinhou, na última temporada, no Camacha, que assinou um contrato válido até junho de 2020.