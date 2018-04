Treinador do Vitória de Guimarães quer vencer Moreirense por honra e dignidade

Lusa Comentários 26 Abr, 2018, 15:52 / atualizado em 26 Abr, 2018, 16:20 | 1.ª Liga

Com os vitorianos em nono lugar, com 37 pontos, a sete do quinto lugar, ocupado pelo Rio Ave, quando faltam três jogos para o fim do campeonato, o técnico admitiu que uma eventual ida à Liga Europa está "fora do controle" após a derrota com o Feirense (2-1), na ronda anterior, e que resta agora ao plantel tentar vencer por uma questão de "honra e dignidade" e pela "camisola" que representam.



"Temos de ser responsáveis. Fazemos parte de um espetáculo, que tem muita gente a participar, quer no estádio, quer fora dele. É um espetáculo também televisivo. É nossa obrigação, com honra e dignidade, entrarmos no estádio para jogarmos bem e para vencermos", disse, na conferência de antevisão ao dérbi agendado para as 20:30 de sexta-feira.



Para José Peseiro, o dérbi do concelho de Guimarães envolve também o "respeito pela competição", uma vez que o Moreirense, 13.º, com 32 pontos, está ainda na luta pela manutenção com mais cinco equipas, apesar de ter somado 10 pontos nos últimos cinco jogos e estar, por isso, "extremamente motivado".



"[O Moreirense] está há três jogos sem perder. A equipa está extremamente motivada, e os resultados têm ajudado muito. Vai ser um jogo difícil. O Moreirense é uma equipa que se vai fechar mais. Isso obriga-nos, tal como contra o Vitória de Setúbal [1-1], a jogar um futebol de mais posse e mais comando", antecipou.



Numa retrospetiva aos dois meses de trabalho em Guimarães, Peseiro realçou que fez todo o sentido "acreditar" que o quinto lugar era possível, lembrando que, desde que orienta os vimaranenses, obteve oito pontos em sete jogos, um registo que, a seu ver, é "muito pouco em função das expectativas criadas", mas foi apenas superado pelo Marítimo (11) entre os concorrentes pelo quinto posto.



O técnico disse ainda que está a refletir em conjunto com a direção sobre a próxima temporada - o seu contrato prolonga-se até 2019 - e naquilo que o Vitória de Guimarães, a seu ver, tem de fazer para chegar com mais consistência aos lugares cimeiros e às provas europeias, até no modelo de jogo.



José Peseiro salientou ainda que o Vitória de Guimarães é um dos "cinco melhores clubes portugueses", com "uma massa associativa exigente e participativa".



"Manter esta consistência passa por um modelo de jogo transversal, mais positivo, mais dominador. Para isso, são precisos recursos de toda a espécie para fazer do Vitória um clube de acordo com a sua dimensão, que os vitorianos e o futebol português pedem", disse.



O Vitória de Guimarães, nono classificado, com 37 pontos, defronta, na sexta-feira, às 20h00, o Moreirense, 13.º, com 32, em jogo da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que vai decorrer no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.