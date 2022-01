Treinador Franclim Carvalho assina contrato de época e meia com o Belenenses SAD

"Venho apresentar publicamente Franclim Carvalho. Vai ser o nosso treinador até 2023, ou seja, para a próxima época e meia", começou por dizer o líder dos `azuis`, que admitiu ter sido "surpreendido" com o pedido de demissão de Filipe Cândido, após o triunfo na receção ao Arouca, por 2-1, no passado domingo, desejando-lhe felicidades.

Rui Pedro Soares explicou a escolha do ex-adjunto de Petit nas duas últimas épocas: "Tem as qualidades pessoais e profissionais que precisamos nesta fase, conhece a nossa realidade e estou certo de que vamos conseguir cumprir os objetivos que temos".

"Enfrentamos uma situação difícil e temos de a enfrentar com coragem, competência e muito trabalho que, no passado, nos fez superar todas as dificuldades. Temos um grupo muito bom e a equipa vai crescer com o campeonato", expressou o presidente.

O empresário, de 49 anos, negou ainda qualquer tipo de discussão com o agora ex-treinador Filipe Cândido, limitando-se a explicar que apresentou "razões pessoais", que aceitou, e sublinhou que Franclim Carvalho foi a primeira hipótese para assumir o comando do Belenenses SAD, embora a imprensa tivesse falado em Júlio Velázquez.

"A expectativa é fazer uma segunda volta muito melhor que a primeira. Enfrentámos um conjunto de adversidades que não se repetirão de certeza. Os primeiros quatro jogos em casa foram em Leiria e outros dois não se deviam ter realizado [Benfica e Estoril Praia]. Tenho a convicção que vamos fazer uma segunda volta melhor", frisou.

O novo técnico dos lisboetas, que já orientou a equipa na derrota por 1-0 frente ao Famalicão, na quinta-feira, agradeceu a confiança do presidente, na sua estreia como treinador principal nos campeonatos profissionais: "Quando reunimos, fomos muito frontais um com o outro. Definimos uma junção de parâmetros que eram necessários para nos entendermos e termos o sucesso que ambicionamos para este clube".

"Não quero termos comparativos com o que se passou nos últimos dois anos. Conheço muito bem o grupo e estou muito satisfeito com os atletas que não conhecia de forma pessoal. Sinto uma grande alegria e confiança no grupo", expressou Franclim Carvalho.

"O objetivo para amanhã (domingo) é o mesmo de quinta-feira: ganhar. O objetivo do final da época parece-me claro. Tenho a certeza de que vamos fazer mais pontos que na primeira volta e que não vamos terminar no lugar em que estamos. O que interessa é viver o dia a dia e não há outra forma de encarar este jogo que não ganhar", realçou.



Em conferência de imprensa de antevisão à receção ao FC Porto, marcada também pelo anúncio da sua contratação como treinador principal do Belenenses SAD até ao final da temporada 2022/23, Franclim Carvalho lembrou os confrontos do ano anterior para recusar ser má altura para defrontar os 'dragões', afirmando estarem preparados.



"(No ano passado) Virámos a primeira volta com 16 pontos e na segunda fizemos 24. Terminámos o campeonato no Dragão, com uma derrota pesada. Na primeira volta, fizemos menos pontos e empatámos (0-0). Respeitamos o adversário muito difícil, face à variabilidade do jogo com e sem bola e características individuais de alguns atletas, mas trabalhámos sobre isso e estaremos preparados", sublinhou o ex-adjunto de Petit.



Franclim Carvalho orientou a equipa diante do Famalicão (derrota por 1-0), depois do pedido de demissão de Filipe Cândido, por razões pessoais, com mudanças no sistema tático, apostando numa linha de quatro defesas, mas garantiu que, frente ao FC Porto, o sul-africano Cafú Phete será titular, podendo voltar ao esquema com os três centrais.



"Fiquei satisfeito com a resposta na primeira parte com o Famalicão e também com a globalidade do jogo. Da primeira para a segunda parte, houve uma quebra, mas fiquei satisfeito com a resposta comportamental e a preocupação dos jogadores em colocar o que trabalhámos. Preferia ter tido mais tempo para preparar estes dois jogos, mas esta intensidade e esta mudança repentina também são boas", expressou o treinador.



O Belenenses SAD, 18.º e último classificado na I Liga de futebol, com 11 pontos, recebe o líder FC Porto, com 47, em jogo da 18.ª ronda, no Estádio Nacional, em Oeiras, domingo às 20:30, com arbitragem de Manuel Mota, da associação de Braga.