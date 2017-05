Treinador Luís Castro deixa Rio Ave

Lusa 24 Mai, 2017, 20:31 | 1.ª Liga

Luís Castro, que chegou a Vila do Conde em novembro do ano passado, para render Nuno Capucho, tendo conduzido a equipa até ao sétimo lugar do campeonato, terminava o seu vínculo com a formação nortenha, no final de maio, e irá agora prosseguir o seu trabalho noutro clube.



Numa mensagem deixada no sítio do clube, o treinador confessou ter sido "uma honra ter representado o Rio Ave", deixando uma palavra "de agradecimento à direção, jogadores, staff e adeptos pelo apoio dado".



Também o Rio Ave agradeceu Luís Castro "toda a sua dedicação e profissionalismo empregue em cada dia de trabalho”, deixando “votos de felicidades para o seu futuro profissional e pessoal".



O emblema do Arcos está agora no mercado à procura de um treinador, sendo o nome de Daniel Ramos, treinador natural de Vila do Conde, que está orientar o Marítimo, associado ao interesse do Rio Ave.