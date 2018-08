Três "grandes" enfrentam adversários de risco

Mário Aleixo - RTP Comentários 16 Ago, 2018, 09:55 / atualizado em 16 Ago, 2018, 09:55 | 1.ª Liga

O FC Porto joga no domingo no Estádio Nacional, em Oeiras, nova "casa" do Belenenses, na sequência da cisão entre a SAD e o clube do Restelo, que na temporada anterior se impôs por 2-0 na receção à equipa treinada por Sérgio Conceição, ajudando o Benfica a assumir naquela altura a liderança do campeonato.



Os encarnados também não tem boas memórias da última deslocação ao Estádio do Bessa, no Porto, palco do encontro de sábado com o Boavista, do qual saiu derrotado há pouco mais de um ano, por 2-1, confirmando uma tendência recente: o Benfica venceu apenas uma das últimas quatro partidas com os "axadrezados".



No mesmo dia, o Sporting recebe o Vitória de Setúbal, que na época transata, em Alvalade, apenas sucumbiu a uma grande penalidade marcada por Bas Dost aos 86 minutos, desforrando-se depois com um empate 1-1 em casa, na segunda volta, atrasando os "leões" na corrida pelo título.



Além de reencontrarem adversários que lhes roubaram pontos em 2017/2018, os três "grandes" preparam-se para enfrentar equipas que, tal como eles, venceram os encontros da primeira jornada do campeonato, na qual não se registou um único empate.







A ronda começa a disputar-se na sexta-feira, com o embate entre o Desportivo das Aves e Tondela, dois derrotados da jornada de abertura, tal como sucede nos confrontos entre Desportivo de Chaves e Portimonense e entre Nacional e Moreirense.Desportivo das Aves -- Tondela, 20h30Desportivo de Chaves -- Portimonense, 16h30Boavista -- Benfica, 19h00Sporting - Vitória de Setúbal, 21h00Nacional -- Moreirense, 16h00Rio Ave - Marítimo, 16h00Belenenses - FC Porto, 18h30Santa Clara - Sporting de Braga, 19h30, 20h30 de LisboaVitória de Guimarães -- Feirense, 20h15