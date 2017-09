V. Setúbal e Boavista fecham jornada à procura da vitória

Mário Aleixo - RTP 25 Set, 2017, 07:55 / atualizado em 25 Set, 2017, 07:55 | 1.ª Liga

Vitória de Setúbal e Boavista fecham, na cidade do Sado, a sétima jornada da I Liga de futebol, num encontro em que a fuga aos últimos lugares estará em jogo.



As duas formações ocupam o 11º e 12º lugares ambas com seis pontos.



A jogar em casa, os sadinos, que ocupam a 11ª posição são favoritos, até porque ainda não perderam no Bonfim, registando uma vitória e dois empates.



A equipa está privada de quatro elementos Patrick, Adebanjo, João Teixeira e Yannick Djaló, todos lesionados.



Na antevisão da partida o treinador dos setubalenses, José Couceiro, considerou que a equipa devia ter mais pontos e frisou que em seis jogos tem queixas das arbitragens em cinco mas adiantou: "Temos de ser realistas e saber reagir à adversidade. Conhecemos o treinador e os jogadores do Boavista".



Do outro lado, apresenta-se um Boavista motivado com a vitória obtida na receção ao Benfica na ronda anterior, mas os axadrezados, que se encontram uma posição abaixo dos setubalenses e com os mesmos pontos, ainda não conquistaram qualquer ponto nas três deslocações até ao momento.



A equipa boavisteira apresneta-se na máxima força, sem lesões nem castigos.



O técnico dos Boavista, Jorge Simão, sem abrir o jogo deixou aintever uma possível mudança do sistema tático, dez dias depois de ter assumido o comando da equipa.



O jogo tem o início marcado patra as 20h00, no Estádio do Bonfim, com arbitragem de Nuno Almeida.