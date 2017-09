Vítor Oliveira chama Stanley para colmatar ausência de Hackman

Lusa 17 Set, 2017, 14:59 | 1.ª Liga

Stanley foi o escolhido do técnico Vítor Oliveira para colmatar a ausência forçada do defesa esquerdo, titular no confronto com o Benfica - derrota por 2-1, na jornada anterior



O jogador Ganês, de 22 anos, foi castigado com um jogo de suspensão, na sequência da expulsão com o cartão vermelho direto no lance que originou a grande penalidade que resultou no empate dos 'encarnados' no Estádio da Luz.



De fora das opções do treinador algarvio ficaram também Jadson, Inácio, Lumor, Marcel, Chidera e Tabata, impedidos por lesão, e Carlos Henriques, Gustavo e Hebling, por opção.



O Portimonense, 17.º classificado com três pontos, defronta o Feirense, sexto com oito, no Estádio Municipal de Portimão, na segunda-feira, a partir das 19:00, num encontro que vai ser arbitrado por Bruno Paixão, da associação de Setúbal.