Vítor Oliveira confiante na vitória segunda-feira diante do Estoril

Lusa 03 Dez, 2017, 16:50 / atualizado em 03 Dez, 2017, 16:51 | 1.ª Liga

"Estou a prever que seja um jogo tremendamente difícil, mas estamos confiantes e se atuarmos ao nosso melhor nível, acredito que consigamos os três pontos", alertou Vítor Oliveira.



Na antevisão à partida de segunda-feira, o treinador dos algarvios antevê "muitas dificuldades, porque o Estoril é uma equipa muito forte, com qualidade individual e que procura pontos para sair da última posição da tabela classificativa".



"Já alertei os meus jogadores para o facto do nosso adversário ter um plantel com qualidade e que nada tem a ver com a posição em que está. Vamos precavidos para as dificuldades e confiantes para discutir a vitória", sublinhou o técnico.



Na opinião de Vítor Oliveira, a possível vitória no Estoril vai depender apenas do Portimonense e da forma como se apresentar: "Se estivermos ao nosso melhor nível, confio plenamente num bom resultado".



O técnico acrescentou que o décimo lugar do Portimonense na classificação, com 15 pontos, "é correspondente ao que a equipa tem feito" neste terço do campeonato, embora "seja necessário refrear os ânimos e manter a atenção em todos os jogos".



"Temos um plantel confiante, mas as coisas valem o que valem em cada momento", lembrou.



Portimonense, 10.º classificado, com 15 pontos, e Estoril, 18.º, com sete, defrontam-se na segunda-feira, às 20:00, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.



O defesa Felipe e o médio Hebling regressaram hoje aos 18 convocados pelo treinador Vítor Oliveira, para o jogo de segunda-feira com o Estoril Praia, da 13.ª jornada da I Liga de futebol.



De fora dos eleitos do técnico do Portimonense para o encontro com o "lanterna vermelha", ficaram Jadson, Inácio, Ryuki, Stanley e Léo, por opção, enquanto Pedro Sá, habitual titular, está impedido de dar o seu contributo devido a castigo, após ter visto o quinto cartão amarelo na jornada anterior diante do Tondela, partida que os algarvios venceram por 2-0.



Ricardo Pessoa, Marcel e Chidera também estão indisponíveis, jogadores que estão a recuperar de lesões.



