Yannick Djaló, do Vitória de Setúbal, operado ao joelho

Lusa 19 Set, 2017, 17:14 | 1.ª Liga

"O avançado Yannick Djaló sofreu uma entorse do joelho e, depois de ter sido avaliado pelo departamento médico do clube, foi decidido que deveria ser operado com a maior brevidade possível", lê-se na nota de imprensa.



Yannick Djaló, que foi apresentado no Estádio do Bonfim a 23 de agosto e estava a recuperar a forma física desde a sua chegada, lamentou no Instagram - onde publicou uma fotografia com uma pulseira do Hospital da Luz, Setúbal, no pulso - os percalços e promete regressar com energia redobrada.



"Infelizmente, têm sido muitos os percalços ao longo dos últimos meses, mas não há mal que dure para sempre. Voltarei a fazer o que mais gosto em breve e ainda mais forte. Obrigado do fundo do coração a todos os meus companheiros de equipa pela força e pelo carinho. ‘God bless me' (Deus me abençoe)", escreveu.



Yannick Djaló, de 31 anos, já alinhou no escalão principal do futebol português no Sporting e no Benfica, sendo que, antes do regresso a Portugal, atuou nos tailandeses do Ratchaburi.