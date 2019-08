Académica arranca II Liga com vitória difícil sobre Leixões

Lusa Comentários 11 Ago, 2019, 16:18 | 2.ª Liga

Numa excelente partida de futebol, bastante equilibrada, os golos da ‘briosa’ foram apontados por André Claro, aos 13 minutos, Chaby aos 54, e Dias, aos 87, enquanto pela equipa nortenha marcaram Harramiz, aos 34 e 57.



A Académica entrou forte no jogo e criou várias jogadas de perigo antes de inaugurar o marcador aos 13 minutos, por André Claro, na conversão de uma grande penalidade a castigar um derrube a Chaby.



Três minutos depois, o avançado dos ‘estudantes’ esteve perto de ‘bisar’ mas o cabeceamento levou a bola a embater na trave, já com o guarda-redes da equipa nortenha fora do lance.



A equipa de Coimbra ainda estava por cima do jogo quando o Leixões chegou à igualdade, aos 34 minutos, por Harramiz, antigo jogador dos ‘estudantes’, numa jogada que teve origem num mau passe do defesa central Zé Castro.



Já quase em cima do intervalo, as duas equipas dispuseram de uma oportunidade para fazer funcionar o marcador, primeiro por André Claro, aos 40 minutos, que obrigou o guarda-redes Ivo a uma boa defesa, e depois Harramiz, aos 45, remata também com muito perigo ao lado da baliza adversária.



Na segunda parte, o jogo esteve mais dividido, com excelentes jogadas e várias oportunidades de ambos os lados.



A Académica passou para a frente do marcador aos 54 minutos, por Chaby, após jogada individual de Dias pela esquerda.



O Leixões voltou a empatar, aos 57, por Harramiz, que, sozinho no coração da área, só teve de empurrar, após um excelente trabalho de Enoh pela direita, que cruzou rasteiro.



O golo da vitória dos ‘estudantes’ surgiu aos 87 minutos, por Dias, que, na pequena área, só teve de encostar, após um cabeceamento de Djoussé, travado pelo guarda-redes Ivo.