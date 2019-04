Académica perde hipóteses de subida ao empatar em Matosinhos

Lusa Comentários 27 Abr, 2019, 14:18 | 2.ª Liga

Com esta igualdade, a 'briosa' soma os mesmos 51 pontos do Estoril Praia, que tem menos um jogo, e menos nove do que o Famalicão, que também tem menos um encontro disputado, podendo apenas igualar os minhotos, com quem tem desvantagem no confronto direto.



O Leixões permanece na luta pela manutenção, contabilizando 40 pontos, que o mantêm provisoriamente no nono lugar.



O Leixões quem mais procurou o golo na primeira parte, que alcançou por Derick, aos 35 minutos, enquanto a Académica respondia com contra-ataques, quase sempre conduzidos por Romário Baldé, tendo só conseguido a igualdade na segunda metade, por Fernando Alexandre, aos 49.



O 'onze' de Matosinhos ficou perto de marcar aos 10 minutos, num lance confuso culminado num remate de Zé Paulo ao lado do poste direito da baliza da formação de Coimbra, respondendo a 'briosa', 10 minutos mais tarde, com uma combinação entre Ki e Romário Baldé, que o sul-coreano concluiu com um remate 'enrolado'.



Confinado ao meio-campo, o jogo ameaçava com um 'nulo' ao intervalo, quando Jorge Silva galgou terreno pela direita, cruzou tenso para um alívio que ficou curto, surgindo à entrada da área Derick, de pé esquerdo, a fazer um golo candidato aos melhores do ano, fazendo a bola entrar no ângulo superior direito da baliza adversária.



O recomeço trouxe outro golo bonito, desta feita apontado por Fernando Alexandre, aos 49, com um 'tiro' à entrada da área, a passe de Hugo Almeida, que reequilibrou o resultado.



O empate trouxe mais animação ao jogo e depois de Jonathan (53), num remate cruzado, ameaçar com a reviravolta, Zé Paulo (57 e 67) acertou em postes das duas balizas.



Aos 76, Evandro Brandão, na pequena área, viu o golo ser-lhe negado por duas vezes pela valentia de Ricardo Moura, seguindo-se no capítulo do desperdício mais um remate de Zé Paulo, aos 82, ao lado.



Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.



Leixões - Académica, 1-1.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Derick, 35 minutos.



1-1, Fernando Alexandre, 49.



Equipas:



- Leixões: Tony, Jorge Silva, Pedro Monteiro, Matheus Costa, Derick (Filipe Ribeiro, 82), Ceitil (Amine, 56), Zé Paulo, Luís Silva, Erivaldo (Camara, 72), Evandro Brandão e André Clóvis.



(Suplentes: Luís Ribeiro, Amine, Camara, Anthony, Pedrinho, Filipe Ribeiro e Roniel).



Treinador: Jorge Casquilha.



- Académica: Ricardo Moura, Traquina, Zé Castro, Yuri Matias, Nélson Pedroso, Dias (Reko, 46), Fernando Alexandre, Romário Baldé, Ki (Brendon, 46), Jonathan e Hugo Almeida (Diogo Ribeiro, 69).



(Suplentes: Júlio, Marinho, Rúben Saldanha, Reko, Belogun, Brendon e Diogo Ribeiro).



Treinador: João Alves.



Árbitro: João Malheiro Pinto (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ceitil (29), Pedro Monteiro (76), Fernando Alexandre (82) e Filipe Ribeiro (89).



Assistência: cerca de 700 espetadores.