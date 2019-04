Académico de Viseu goleia Vitória de Guimarães B e afasta-se da despromoção

Lusa Comentários 13 Abr, 2019, 18:53 | 2.ª Liga

Nsor (45), Pica (74), João Mário (78), João Victor (90+1) e Luisinho (90+5), materializaram a goleada, mesmo depois de os viseenses terem estado a perder, com um golo de Rosier, aos 15 minutos, e com Aziz (80) a marcar o segundo golo da equipa de Alex Costa.



Antes do golo, já o Vitória de Guimarães B tinha assustado Ricardo Janota, com Kevin Medina a desviar sobre a linha um remate de Aziz. Mas os vimaranenses marcaram no lance seguinte, num remate rasteiro e colocado de Rosier.



Em desvantagem, Rui Borges tirou Bruno Loureiro e colocou João Victor na frente, a fazer parceria com Nsor, e os viseenses ficaram mais perigosos. Depois de tentativas de Tiago Almeida (28) e João Mário (36), da igualdade chegou sobre o final da primeira parte, numa ‘emenda’ de Nsor após cruzamento da direita de Luisinho.



Na segunda parte, acentuou-se o domínio do Académico de Viseu, e Pica, aos 74, na sequência de um canto, adiantou pela primeira vez os viseenses no marcador, antes de João Mário, aos 78, se isolar para fazer o terceiro dos locais.



Os vimaranenses ainda reduziram por Aziz, aos 80, mas João Victor, de penálti, a castigar falta sobre Fernando Ferreira, fez o 4-2 e praticamente desfez dúvidas quanto ao vencedor, com Luisinho, aos 90+5, a fazer o quinto golo, e a consumar a goleada.



O Académico de Viseu subiu, provisoriamente, ao 14.º lugar, com 34 pontos, enquanto Vitória de Guimarães B se mantém na última posição com 27.



Jogo disputado no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.



Académico de Viseu - Vitória de Guimarães B, 5-2.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



0-1, Rosier, 15 minutos.



1-1, Nsor, 45



2-1, Pica, 74



3-1, João Mário, 78



3-2, Aziz, 80



4-2, João Victor, 90+1



5-2, Luisinho, 90+5.



Equipas



- Académico de Viseu: Ricardo Janota, Tiago Almeida, Pica, Kevin Medina, Nélson Lenho, Bruno Loureiro (João Victor, 34), Fernando Ferreira (André Baumer, 90+2), Paná, Luisinho, João Mário e Nsor (Latyr Fall, 87).



(Suplentes: Jonas, André Baumer, Lucas Silva, Barry, Latyr Fall, João Victor e Gabriel).



Treinador: Rui Borges.



- Vitória de Guimarães B: André, Romain, Tapsoba, Phete (Reisinho, 68), Mabea (Nuninho, 80), Ouattara, Mimito, Rosier, Hélder Ferreira (Olivares, 68), Aziz e João Correia.



(Suplentes: Daniel Figueira, Olivares, João Bruno, Reisinho, Bence Biró, Gudelj e Nuninho).



Treinador: Alex Costa.



Árbitro: Carlos Xistra (AF Castelo Branco).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Tiago Almeida (34), Aziz (54), Romain (64), João Victor (64), Kevin Medina (70), Nuninho (90).



Assistência: cerca de 650 espetadores.