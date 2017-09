Danilo Dias desfalca União da Madeira durante seis meses devido a lesão

Lusa 14 Set, 2017, 14:36 | 2.ª Liga

Em comunicado, o clube madeirense informou que Danilo Dias "contraiu uma lesão articular no joelho esquerdo, estando previsto um afastamento dos relvados de aproximadamente seis meses".



Danilo Dias regressou ao União da Madeira na corrente temporada, clube que havia representado na temporada 2015/16, então na I Liga, tendo terminado como melhor marcador da equipa, com oito golos averbados.



O médio representou também o Marítimo entre as temporadas 2010/11 e 2013/14, tendo depois rumado ao Qarabag, ao serviço do qual foi campeão do Azerbaijão e jogou na Liga dos Campeões e na Liga Europa.