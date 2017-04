Desportivo das Aves prepara festa para eventual subida à I Liga

Lusa 28 Abr, 2017, 20:38 | 2.ª Liga

A formação de Vila das Aves, que segue no segundo lugar do campeonato, joga na manhã de domingo no reduto do União da Madeira, e caso conquiste pelo menos um ponto garante, matematicamente, a promoção.



Para preparar esse cenário, a autarquia de Santo Tirso vai montar uma 'Fan Zone' junto ao Estádio do Aves, com um ecrã gigante onde os adeptos poderão, a partir das 11:00, acompanhar todas as incidências do jogo na Madeira.



Caso o objetivo da subida de divisão seja atingido, o clube e a autarquia têm previstas várias atividades de animação durante a tarde para que os sócios e simpatizantes do clube possam festejar e conviver até ao regresso da equipa à localidade nortenha.



A autarquia da Santo Tirso disponibilizou, inclusive, vários autocarros para que os adeptos possam deslocar-se ao início da noite ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, para receber a comitiva avense, que parte do Funchal às 20:30 e deve chegar ao continente às 22:00.



Está ainda previsto que depois dos festejos no aeroporto as celebrações prossigam, noite dentro, nas imediações do estádio do clube, onde estará instalada a 'Fan Zone'.



Entretanto, os sócios e simpatizantes do clube têm seguido o repto feito pelo clube para colocarem adereços alusivos ao Aves nas janelas e varandas das suas casas, estando a pequena vila nortenha 'pintada' com tons vermelhos e brancos.