Desportivo das Aves regressa à I Liga

RTP 30 Abr, 2017, 13:46 / atualizado em 30 Abr, 2017, 13:50 | 2.ª Liga





No Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava, com o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença a assistir, os golos de Barry (74 minutos) e de Guedes (79) igualarem o marcador e carimbaram o regresso ao escalão principal do futebol português do Desportivo das Aves, dez anos depois da sua última presença.Aos 08 minutos, após um centro de Rúben Lima, Cédric Amissi surgiu rápido e, de cabeça, inaugurou o marcador. Aos 20 minutos, os madeirenses ampliaram a vantagem, novamente por Cédric, num remate acrobático, após um desvio de Luan à barra, correspondendo a uma assistência de Luís Carlos.O treinador do Aves, José Mota, teve a primeira contrariedade ainda antes do apito inicial, com o lesão do veterano guarda-redes Quim, que foi substituído por Marco Pinto.Insatisfeito com o rumo dos acontecimentos nos primeiros 20 minutos, José Mota procurou dar um maior poder ofensivo à sua equipa, com a troca do lateral-esquerdo Ribeiro e a entrada do avançado Barry, recuando Balogun para a esquerda da sua defesa.Contudo, os resultados práticos não se fizeram sentir, embora o Desportivo das Aves tenha equilibrado mais o jogo.No regresso dos balneários, os madeirenses voltaram a estar melhor e aos 48 minutos, Mica, num remate à entrada da área, obrigou Marco Pinto a uma defesa apertada. O Desportivo das Aves não conseguia responder e, aos 51 minutos, Luís Carlos enviou a bola ao poste.José Mota voltou a mexer na equipa com a entrada de Theodore Mendy e, aos poucos ,o Desportivo das Aves foi subindo no terreno. Caetano, aos 58 minutos, num remate em rotação, fez o primeiro remate com algum perigo da sua equipa. Os madeirenses responderam de pronto e, aos 62 minutos, Luís Carlos surgiu solto na área, mas não conseguiu ultrapassar Marco Pinto.O Desportivo das Aves esteve muito perto de reduzir, à passagem dos 68 minutos, num remate que embateu na barra, desferido por Barry.Todavia, o Desportivo das Aves crescia claramente no jogo e reduziu aos 74 minutos, com um cabeceamento de Barry, na sequência de um canto. O empate haveria de surgir, pouco depois, num rápido contra-ataque, com Theodore Mendy a assistir Guedes para o golo da igualdade e para uma enorme festa por parte de todos os elementos ligados ao Desportivo das Aves.Jogo no estádio do Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava.União da Madeira - Desportivo da Aves, 2-2Ao intervalo: 2-0Marcadores:1-0, Cedric, 08 minutos.2-0, Cedric, 20.2-1, Barry, 74.2-2, Guedes, 79.Equipas:- União da Madeira: Nilson, Tiago Moreira, Allef Nunes, Kusunga, Rúben Lima, Sérgio Marakis (Rodrigo Henrique, 82), Mica, Nuno Viveiros (Flávio Silva, 72), Luís Carlos, Cedric e Luan (Gian, 77).(Suplentes: Tony, Flávio Silva, Breitner, Luís Tinoco, Rodrigo Henrique, Gian e Jaime Simões).Treinador: Jorge Casquilha.Desportivo das Aves: Marco Pinto, João Amorim, Xandão, Tiago Valente, Ribeiro (Barry, 28), Ericson, Bruno Alves (Theodore Mendy, 56), Tarcísio, Balogun, Caetano (Luís Alberto, 89) e Guedes.(Suplentes: Quim, Luís Alberto, Zé Valente, Bosson Romaric, Renato Reis, Barry e Theodore Mendy).Treinador: José Mota.Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Tiago Valente (35), Cedric (39), Rúben Lima (45), Luís Alberto (80), Kusunga (83), Caetano (87) e Rodrigo Henrique (90+3).Assistência: Cerca de 2.400 espetadores.