Despromovido Sporting de Braga B vence FC Porto B com golo de Makouta

Lusa Comentários 12 Mai, 2019, 15:32 | 2.ª Liga

A equipa B dos ‘dragões', por outro lado, está numa posição mais confortável - mantêm o oitavo lugar -, apesar de ter sido incapaz de reagir hoje ao golo marcado Makouta, aos 36 minutos, que fixou o resultado.



O jogo, com poucas oportunidades de golo e disputado num ritmo lento, acabou por pender para a equipa que soube aproveitar da melhor maneira uma rara possibilidade de fazer o golo.



Os bracarenses inauguraram o marcador já perto do intervalo, por intermédio de Makouta e, depois disso, fecharam-se na defesa, criando uma barreira que não permitiu aos ‘azuis e brancos' entrar na sua área.



Ainda assim, aos 71 minutos, o FC Porto B teve a possibilidade de empatar: após um passe de João Pedro, do lado direito, Rui Costa apareceu na área e rematou à baliza, acabando a bola por bater no poste.



A consistência defensiva do Sporting de Braga B manteve-se e anulou por completo as investidas portistas, num jogo típico de final de época, com as duas equipas a acusarem cansaço e os minhotos a conseguirem levar a melhor, apesar de já terem definido a descida de divisão.