Oliveirense vence Recreio de Águeda por 1-0 em jogo de preparação

Aos 87 minutos, um livre de Oliveira encontrou a cabeça do jovem central, que deu a primeira vitória ao conjunto de Pedro Miguel, no terceiro encontro de pré-época, frente a uma equipa do Campeonato de Portugal.



A Oliveirense começou com Júlio Coelho na baliza, Alemão, Sérgio Silva, Wellington e Elízio na defesa, Filipe Gonçalves, Paraíba e Clemente no meio-campo, com Serginho, Miguel Silva e Agdon no ataque.



No regresso do intervalo, o técnico fez alinhar todos os suplentes: Bruno Vale, Leandro Silva, Duarte Soares, Michael Douglas, Oliveira, Douglas (jogador que está à experiência), Pedro Ferreira, Nuno Barbosa, Marcos Júnior, Cláudio Silva, com Fostino Manga e José Sacra.



Na quarta-feira, a Oliveirense disputa mais um encontro de preparação, diante do primodivisionário Tondela, no Estádio Mergulhão, em Cesar, às 17:00, com entrada livre.