Santa Clara mais experiente vence Sporting de Braga B

Lusa 19 Ago, 2017, 14:16 | 2.ª Liga

Thiago Santana inaugurou o marcador aos 48 minutos e Osama Rashid sentenciou a partida aos 60, consubstanciando a maior experiência do Santa Clara, que alcançou o terceiro triunfo em três jogos, ao passo que os minhotos somaram a segunda derrota consecutiva e ainda não venceram na II Liga.



A primeira parte foi equilibrada, com lances de perigo em ambas as balizas, mas com o Santa Clara a dispor de oportunidades mais flagrantes.



O Braga B começou melhor, com Ogana a cabecear à barra após canto da esquerda (09), mas os insulares responderam no minuto seguinte com um livre direto de Osama Rashid, que obrigou Filipe Pereira a defesa difícil para canto.



Depois de um 'tiro' de Trincão de longe a 'apertar' Serginho (16), o Santa Clara podia ter marcado logo a seguir, mas Thiago Santana, na 'cara' de Filipe Ferreira, permitiu a defesa do guarda-redes do Braga B.



O Santa Clara estava melhor e Fernando rematou ao poste após boa jogada coletiva do Santa Clara (40) e, mesmo antes do intervalo, Filipe Ferreira, com uma grande defesa, impediu o golo ao mesmo Fernando (45+2).



Dando sequência a essa melhor fase, o Santa Clara inaugurou o marcador a abrir a segunda parte, com Thiago Santana a empurrar para a baliza depois de um 'chapéu' de Rúben Saldanha (48) ao guardião.



João Aroso apostou em Luther Singh e Carlos Pinto em Minhoca e pouco depois o Santa Clara dilatou o marcador, por Osama Rashid, de cabeça, após canto de João Reis da direita.



O Braga B lançou-se no ataque, mas só aos 68 minutos esteve quase a reduzir com um bom remate de Trincão para melhor defesa de Serginho.







Jogo no Estádio 1º de Maio, em Braga.



Sporting de Braga B - Santa Clara, 0-2.



Ao intervalo: 0-0.







Marcador:



0-1, Thiago Santana, 48 minutos.



0-2, Osama Rashid, 60.







Equipas:



- Sporting de Braga B: Filipe Ferreira, Rui Silva, Inácio, Lucas, Simão, Edelino Ié, Didi, Trincão, Crespo (Kiki, 65), André Ribeiro (Luther Singh, 55) e Ogana (Leandro, 78).



(Suplentes: Ricardo Velho, Thales, Bruno Wilson, Loum, Kiki, Luther Singh, Leandro).



Treinador: João Aroso.



- Santa Clara: Serginho, Dani Coelho, Marcelo Oliveira, Vítor Alves, Igor Rocha, Diogo Santos, Osama Rashid, Rúben Saldanha (Minhoca, 59), João Reis, Fernando (Pineda, 86) e Thiago Santana (Clemente, 70).



(Suplentes: Marco Pereira, Paulo Clemente, Minhoca, Pineda, Guilherme Schettine, João Pedro, Kaio Fernando).



Treinador: Carlos Pinto.







Árbitro: Bruno Paixão (Associação de Futebol de Setúbal).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Dani Coelho (69), Marcelo Oliveira (74), Minhoca (90+2), Luther Singh (90+3). Cartão vermelho, por acumulação, para Luther Singh, já após o final do jogo.







Assistência: cerca de 200 espetadores.