Sp. Covilhã vence líder P. Ferreira

Lusa Comentários 17 Fev, 2019, 13:43 / atualizado em 17 Fev, 2019, 13:46 | 2.ª Liga

Kukula abriu o ativo no primeiro tempo, aos 12 minutos, e fechou a contagem, aos 71, depois de, aos 59, Jaime Simões marcar o segundo dos anfitriões, que saltaram, provisoriamente, para o 10.º lugar, cinco pontos acima da ‘linha de água’.



Por seu lado, o ‘onze’ de Vítor Oliveira passou a contar apenas mais cinco pontos do que o Famalicão, segundo classificado. O Estoril Praia, quarto - atrás do Benfica B, que não pode subir -, está, porém, a 13, ainda que com menos um jogo.



Os ‘castores’ foram os primeiros a criar perigo, logo no segundo minuto, quando Fatai atirou às malhas laterais e, pouco depois, Baixinho, num cruzamento/remate da direita, testou a atenção de São Bento, mas foram os serranos a chegar à vantagem.



Adriano recuperou uma bola que parecia perdida, tirou dois adversários do caminho e cruzou para o segundo poste, onde Kukula (12 minutos) saltou mais alto e cabeceou para o fundo das redes.



Ao minuto 23 minutos, os ‘leões da serra’ podiam ter dilatado o marcador, após passe de Kukula não aproveitado, enquanto Tanque teve uma ocasião para a equipa visitante, que passou a jogar com as linhas mais subidas e a pressionar mais.



A segunda metade começou muito movimentada, com ambas as equipas a criarem perigo, mas foram os anfitriões a aumentar a vantagem, aos 59 minutos, através de Jaime Simões, que desviou o livre batido pelo capitão Gilberto.



Aos 71 minutos, Kukula ‘bisou’ e marcou o terceiro do Sporting da Covilhã, depois de se isolar e ter a frieza para desfeitear o guarda-redes dos ‘castores’, que sofreram a quinta derrota na prova e só tinham sofrido seis golos fora, em 10 jogos.



Jogo no Estádio Santos Pinto, na Covilhã.



Sporting da Covilhã - Paços de Ferreira: 3-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Kukula, 12 minutos.



2-0, Jaime Simões, 59.



3-0, Kukula, 71.



Equipas:



- Sporting da Covilhã: São Bento, Tiago Moreira, Jaime Simões, Rafael Vieira, Henrique Gomes, Gilberto (Semedo, 90), Guilherme Rodrigues, Mica Silva, Adriano, Bonani (Zé Pedro, 72) e Kukula (Daivison, 72).



(Suplentes: Bruno Bolas, João Cunha, Semedo, Deivison, Kisley, Zé Pedro e Leandro Pimenta).



Treinador: Filó.



- Paços de Ferreira: Ricardo Ribeiro, Bruno Santos (Barbosa, 67), Baixinho, Junior Pius, Bruno Teles, André Leão (Gonçalo, 61), Luiz Carlos, Christian, Fatai, Barnes e Tanque.



(Suplentes: Marco, Correia, Gonçalo, Pedrinho, Barbosa, Dlaby e Elves).



Treinador: Vítor Oliveira.



Árbitro: João Malheiro (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Tanque (41), Henrique Gomes (52), Zé Pedro (76), São Bento (78), Christian (80) e Barbosa (84).



Assistência: Cerca de 450 espetadores.