Sunday Abalo e Vitó são reforços do Sporting da Covilhã

Lusa 21 Jan, 2018, 21:45 | 2.ª Liga

A informação foi avançada depois de o treinador serrano, José Augusto, ter também adiantado, após a vitória por 1-0 frente ao Santa Clara, o regresso do ponta de lança Onyeka, que se encontrava no Estádio Santos Pinto a assistir à partida.



Sunday Abalo, nigeriano de 22 anos, é médio defensivo e atua também no lado direito do meio-campo. Vitó, de 20 anos, é médio ofensivo.



Os dois reforços serranos alinhavam na equipa B do Rio Ave e Vitó foi chamado à equipa principal em dezembro último, para defrontar o Leixões, num encontro da Taça da Liga que os vila-condenses venceram por 3-2.



Onyeka, Abalo e Vitó são as novidades no plantel do Sporting da Covilhã na reabertura do mercado de transferências.