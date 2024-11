Já deixa de ser surpresa ver os "leões" a triunfar frente às melhores equipas europeias, sempre sob a batuta dos irmãos Francisco e Martim Costa, melhores marcadores, com oito golos cada, com o português André Gomes a ser o melhor dos romenos, com seis.



O Sporting é segundo (13 pontos), atrás do Veszprém (16), em lugares de apuramento direto, com Paris Saint-Germain em terceiro (12), seguido de Füchse Berlim e Dínamo Bucareste (10), Wisla Plock e Eurofarm Pelister (quatro) e em último o Fredericia (três).