Paralimpicos. Diogo Cancela bate recorde nacional dos 100 metros bruços SB8

O nadador do Clube Náutico de Miranda do Douro, que vai ainda participar em mais três provas dos Jogos Paralímpicos de Tóquio2020, ficou a 10,84 segundos do russo Andrei Kalina, recordista mundial da distância, que parte para a final com a melhor marca da qualificação (1.08,46).





Portugal está representado nos Jogos Paralímpicos Tóquio2020 por 33 atletas, entre os quais seis nadadores.