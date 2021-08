Paralímpicos. Susana Veiga fora da final dos 100 metros livres S9

No Centro Aquático de Tóquio, Susana Veiga, que nadou a segunda de três eliminatórias com a marca de 1.04,88 minutos, ficou a centésimos da norte-americana Natalie Sims (1.04,51), que foi a última a garantir um lugar na final.



Na passada quarta-feira, na sua estreia em Jogos Paralímpicos, Susana Veiga, que tem um encurtamento do fémur e falta de mobilidade na perna direita, terminou na 12.ª posição as eliminatórias dos 50 metros livres S10.