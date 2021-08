Tóquio2020. Cátia Azevedo qualifica-se para as semifinais dos 400 metros

A portuguesa Cátia Azevedo qualificou-se, na última madrugada, para as semifinais dos 400 metros dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao terminar a segunda série no terceiro lugar, com o tempo de 51,26 segundos.