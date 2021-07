Tóquio2020. Pedro Sousa e João Sousa conhecem adversários

No duelo anterior, em 4 de abril de 2019, Pedro Sousa impôs-se por 2-1 nos oitavos de final do "Challenger" de Alicante, em Espanha, a Davidovich Fokina, duas vezes semifinalista do Estoril Open.Caso vença a eliminatória, o vimaranense de 32 anos vai defrontar o vencedor do embate entre o argentino Diego Schwartzman, oitavo cabeça de série, e o peruano Juan Pablo Varillas, enquanto Pedro Sousa aguarda o desfecho do encontro entre o italiano Lorenzo Musetti e o australiano John Millman.





Outros jogos







Em pares, cuja ordem de jogos vai ser divulgada na terça-feira, os portugueses Pedro Sousa e João Sousa vão disputar o acesso aos oitavos de final do torneio frente aos anfitriões Kei Nishikori e Ben McLachlan.Os líderes dos "rankings" mundiais, o sérvio Novak Djokovic e a australiana Ashleigh Barty, vão defrontar, respetivamente, o boliviano Hugo Dellien, 139.º da hierarquia, e a espanhola Sara Sorribes Tormo, 48.ª do circuito, enquanto a estrela japonesa Naomi Osaka, número dois do "ranking", vai iniciar o seu percurso olímpico frente à chinesa Zheng Saisai, 52.ª., enquanto o russo Daniil Medvedev, segundo favorito, vai bater-se com o cazaque Alexander Bublik.Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 vão ser disputados entre sexta-feira e 8 de agosto, após o adiamento em um ano devido à pandemia de covid-19, estando a competição de ténis programada para o período entre sábado e 01 de agosto.