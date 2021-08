Tóquio2020. Teresa Portela apura-se para as meias-finais de K1 500 metros

No Sea Forest Waterways, a canoísta, de 33 anos, completou a prova em 1.48,727 minutos, a 768 milésimos da vencedora, a belga Hermien Peters, em regata que qualificava as três primeiras.



As meias-finais decorrem na quinta-feira, às 9h58 (1h58 em Lisboa), sendo que a final se realiza às 12h01 (4h29).



Em K1 500 metros, Teres Portela tem como melhor resultado o 11.º lugar no Rio2016 e em Londres2012, somando ainda um 14.º em Pequim2008, na sua estreia olímpica.



Teresa Portela terminou, na terça-feira, a prova de K1 200 metros de Tóquio2020 em 10.º lugar.