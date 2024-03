Coelho embala para final dos 400 metros com recorde nacional

Depois dos 46,35 segundos na quarta série da eliminatória, marca que lhe permitiu retirar 16 centésimos à anterior melhor marca, que já lhe pertencia desde 2023, o velocista do Sporting concluiu a primeira manga das meias-finais com um tempo de 45,98 segundos, somente atrás do belga Alexander Doom.

O atleta de 24 anos, já apurado para Paris2024, vai disputar a final, agendada para as 21:10 de sábado, com Alexander Doom, o corredor mais rápido da sua série (45,69 segundos), o norueguês Karsten Warholm, vencedor da outra manga, com um tempo de 45,86 segundos, o jamaicano Rusheen McDonald (46,02), o húngaro Attila Molnár (46,08) e o checo Matej Krsek (46,48).

O outro português presente nas meias-finais, Omar Elkhatib, foi o sexto e último classificado da segunda manga, com um tempo de 47,78 segundos, idêntico ao do albanês Franko Burraj, último na primeira série, e ficou aquém da marca que lhe valeu o recorde pessoal na eliminatória, 46,99 segundos.