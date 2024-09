Filipe Marques sagra-se vice-campeão europeu de paratriatlo

Filipe Marques, que foi quarto classificado na prova dos Jogos Paralímpicos Paris2024, cronometrou 56.54 minutos, imediatamente atrás do húngaro Bence Mocsari, que concluiu com o mesmo tempo.



O atleta do Sporting, que tem um problema de mobilidade num dos pés, gastou 10.24 minutos no segmento de natação, 27.57 no ciclismo e 17.02 na corrida.



Atrás de Filipe Marques, que em Paris2024 protagonizou a estreia de Portugal na modalidade em Jogos Paralímpicos, terminou o irlandês Tom Williamson (57.06), que arrebatou a medalha de bronze.