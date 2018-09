Partilhar o artigo Helena Carvalho e André Dias longe dos primeiros lugares no Mundial de triatlo Imprimir o artigo Helena Carvalho e André Dias longe dos primeiros lugares no Mundial de triatlo Enviar por email o artigo Helena Carvalho e André Dias longe dos primeiros lugares no Mundial de triatlo Aumentar a fonte do artigo Helena Carvalho e André Dias longe dos primeiros lugares no Mundial de triatlo Diminuir a fonte do artigo Helena Carvalho e André Dias longe dos primeiros lugares no Mundial de triatlo Ouvir o artigo Helena Carvalho e André Dias longe dos primeiros lugares no Mundial de triatlo