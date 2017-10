João Pereira desiste em Melilla mas fecha Taça da Europa de triatlo em terceiro

Lusa 08 Out, 2017, 22:18 | Atletismo

A prova de Melilla (cidade espanhola em Marrocos) não impediu que João Pereira ficasse no pódio final da Taça da Europa, ocupando o terceiro lugar do pódio atrás do espanhol Uxío Abuín e do azeri Rostislav Pevtsov.



Em Melilla, venceu o belga Jelle Geens (1:51.16 horas), com o francês Raphael Montoya em segundo e Uxío Abuín.



Pedro Gaspar, em 19.º, foi o melhor português na classificação final.



Na elite feminina triunfou a checa Vendula Frintova (2:05.01), enquanto a russa Anastasia Abrosimova foi segunda e a belga Claire Michel terceira. A portuguesa Andreia Ferrun chegou em 15.ª.



A prova consistiu de um segmento de quilómetro e meio a nadar, outro de 40 quilómetros de ciclismo e finalmente uma corrida pedestre de 10 km, entre a praia e a cidade de Melilla.