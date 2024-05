Paris2024. Estafetas portuguesas falham apuramento

A estafeta lusa feminina, composta por Carina Vanessa, Vera Barbosa, Juliana Guerreiro e Sofia Lavreshina, foi quarta na sua eliminatória, em 3.35,25 minutos, ficando fora da qualificação, conseguida pelos Países Baixos (3.27,45) e pela Suíça (3.28,30).Nos 4x400 metros mistos, João Coelho, Cátia Azevedo, Omar Elkhatib e Fatoumata Diallo foram quintos na sua série, em 3.17.03 minutos, falhando o apuramento, conquistado pela Grã-Bretanha (3.12,99) e pela Ucrânia (3.14,49).Apuravam-se para os Jogos Olímpicos Paris2024, as oito equipas que garantiram o apuramento para a final no sábado, mais os dois primeiros lugares em cada uma das séries da repescagem, disputada no domingo.