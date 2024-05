Paris2024. Tiago Pereira promete saltar "alto" nos Jogos

“A competição de triplo salto posso dizer que vai ser uma das melhores da história. Vai ser difícil chegar ao nível das medalhas, tenho saltar cerca de 40 centímetros acima do meu recorde atual”, afirmou.



Após a apresentação dos trajes e equipamentos da equipa portuguesa para Paris2024, no Aeroporto de Lisboa, o atleta do Sporting assegurou que encara qualquer competição com a ambição de “ser o número um”.



“Sou um atleta muito mais experiente, muito mais preparado. Na verdade, não estava nada preparado para Tóquio. Pensava que sim, mas foi uma experiência totalmente nova para mim, um nível de competição muito agressivo. Estes últimos três anos deram para ganhar experiência para estar no meu melhor em Paris”, referiu.



Recente medalha de bronze nos Mundiais de pista coberta, Tiago Pereira, que está em lugar de apuramento para o Paris2024 pelo ranking, aponta agora aos Europeus ao ar livre, em Roma, onde sabe que será difícil ultrapassar o compatriota Pedro Pablo Pichardo.



“Quero chegar bem a Roma, quero trazer uma medalha. Contra o Pichardo é sempre difícil tentar o primeiro lugar, mas eu entro sempre para ser o melhor. Eu faço o meu melhor, quem conseguir saltar mais que salte. Vou para Roma com o objetivo de estar no topo da montanha”, assumiu.



Tiago Pereira vai participar pela segunda vez em Jogos Olímpicos, depois de em Tóquio2020 ter sido 16.º, falhando a final por 12 centímetros.



Os Jogos Olímpicos Paris2024 disputam-se de 26 de julho a 11 de agosto.