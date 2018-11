Benfica vence Oliveirense e isola-se na liderança do campeonato

Lusa Comentários 17 Nov, 2018, 19:55 | Basquetebol

Sempre no comando, forte na defesa e assertivo na altura de atacar o cesto, o conjunto da Luz superiorizou-se à Oliveirense na primeira metade do encontro e teve depois a oportunidade de gerir o encontro na liderança, com destaque para a prestação de Micah Downs, com 18 pontos e oito ressaltos, e de Cláudio Fonseca, com 18 pontos e seis ressaltos.



Do lado da Oliveirense, o destaque foi o norte-americano Eric Coleman, que, apesar dos 18 pontos e oito ressaltos, não conseguiu evitar o desaire dos visitantes, que a última vez que tinham perdido foi também no pavilhão da Luz, na última época.



O Benfica começou cedo a justificar o estatuto de favorito e, com dois triplos de Fábio Lima, tomou a dianteira. A equipa de Arturo Alvarez esteve sempre melhor no ataque, mas a Oliveirense foi mantendo o equilíbrio no encontro, embora sem registar qualquer triplo no primeiro período. O Benfica distanciou-se já perto do fecho do primeiro quarto, fixando o resultado em 24-18.



No segundo período, com Micah Downs (nove pontos na primeira parte) e Cláudio Fonseca (12 pontos na primeira parte) de mão quente, o Benfica aproveitou alguma apatia da Oliveirense e alargou a vantagem.



Sem conseguir acertar nas marcações, o campeão nacional permitiu ao Benfica marcar de três pontos e em lances de penetração na defesa, o que fez 'disparar' o resultado para 51-34, com o qual se atingiu o intervalo e que foi também a maior diferença pontual que se registou na partida, 17 pontos.



Mais coesa no segundo tempo, a Oliveirense entrou melhor e conseguiu encurtar ligeiramente a vantagem que os ‘encarnados’ traziam da primeira parte, vencendo o terceiro parcial por 24-20 e colocando o resultado em 71-58.



O quarto e último período voltou a pautar-se pelo equilíbrio, com a Oliveirense a lutar por reentrar na discussão do resultado. Mais concentrada a defender, a equipa de Oliveira de Azeméis aproximou-se das ‘águias’ e chegou a estar a apenas seis pontos de diferença. No entanto, já mais perto do apito final, o Benfica reagiu e fechou o encontro em 83-75.



Jogo no Pavilhão n.º 1 do Estádio da Luz, em Lisboa.



Benfica – Oliveirense, 83-75.



Ao intervalo: 51-34.



Sob a arbitragem de Fernando Rocha (Porto), Pedro Coelho (Lisboa) e Bruno Maciel (Lisboa), as equipas alinharam e marcaram:



- Benfica (83): Micah Downs (18), Miguel Maria Cardoso (7), Fábio Lima (6), Cláudio Fonseca (18) e Alex Suarez. Jogaram ainda, José Silva (13), Gonçalo Delgado (2), Tomás Barroso (8), Arnette Hallman (8) e Quentin Snider (3).



Treinador: Arturo Alvarez.



- Oliveirense (75): Travante Williams (5), Eric Coleman (18), José Barbosa (4), Thomas Thaey (12) e James Ellisor (10). Jogaram ainda, André Bessa (6), João Balseiro (15) e Marko Loncovic (5).



Treinador: Norberto Alves



Marcha do marcador: 24-18 (primeiro período), 51-34 (intervalo), 71-58 (terceiro período) e 83-75 (resultado final).



Assistência: Cerca de 700 espetadores.