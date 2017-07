José Silva troca FC Porto por Benfica e quer conquistar títulos

Lusa 17 Jul, 2017, 18:23 | Basquetebol

"Quero ajudar o Benfica a conquistar mais títulos. Aliás, o meu objetivo, enquanto jogador, foi sempre conquistar mais títulos", proclamou aquele que é considerado o melhor basquetebolista português da atualidade.



Extremo de 28 anos e 1,95 metros, José Silva declinou um convite do FC Porto - que representou nas duas últimas temporadas - para renovar por mais três anos e aceitou ingressar no rival da Luz pelo mesmo período de tempo.



"Sempre fui bastante profissional desde que iniciei a minha carreira. Assinei contrato por três temporadas", sublinhou o internacional luso, formado nas escolas do Barreirense, pelo qual foi várias vezes campeão nacional nas camadas jovens.



O jogador parece sentir-se bastante à vontade na Luz: "Conheço a maioria dos jogadores do Benfica e quero conquistar o meu espaço no Benfica", adiantou José Silva, que vai ter um novo ‘timoneiro' na Luz (José Ricardo), mas que não regateou elogios ao anterior técnico dos ‘encarnados’ Carlos Lisboa.



"O Lisboa é um excelente profissional. Quanto ao José Ricardo Rodrigues, o meu novo técnico, conheço-o melhor como pessoa. E é uma excelente pessoa”, salientou José Silva, que parte na quarta-feira para a Macedónia integrado na comitiva da seleção portuguesa, que prepara a participação na pré-qualificação do Mundial de 2019.



José Silva chega ao Benfica depois de duas épocas ao serviço do FC Porto, coroadas com o título nacional em 2015/16, e quatro no Vitória de Guimarães, pelo qual conquistou uma Taça de Portugal.



“Era um atleta que já há muito tempo estava nas nossas congeminações. Há muito que o queríamos contratar, pois trata-se de um jogador de grande qualidade", sublinhou, por seu turno, Domingos Almeida Lima.



O vice-presidente ‘encarnado' responsável pelas modalidades acrescentou que o plantel do Benfica "nunca está fechado e que exista a possibilidade de ainda serem contratados mais um ou dois jogadores estrangeiros".



O Benfica regressa aos treinos a 21 de agosto e tem o primeiro jogo oficial agendado para 19 de setembro, date em que defronta a formação austríaca do Kapfenberg, na primeira mão da primeira pré-eliminatória da Liga dos Campeões da FIBA.