Miguel Queiroz renova com basquetebol do FC Porto

“Fiquei mesmo muito contente e só fazia sentido assim. São 11 épocas de ligação e acho que todo o trabalho que tem vindo a ser feito merecia esta continuidade, tanto para mim, como para o clube. Virão mais três anos com muito orgulho”, observou o poste e capitão azul e branco, de 32 anos, em declarações concedidas às plataformas oficiais portistas.



Contratado ao Illiabum em 2013/14, Miguel Queiroz contabiliza mais de 450 partidas pelo FC Porto e já arrebatou sete troféus, incluindo um campeonato (2015/16), duas Taças de Portugal - a última das quais esta temporada -, duas Supertaças e duas Taças da Liga.



“Eu sonho a curto prazo e (as ambições) passam por ganhar o maior número possível de títulos pelo FC Porto. Quero ajudar ao máximo esta equipa e clube e prometo que vamos dar sempre tudo dentro de campo e trabalhar muito para elevar o nome do clube ao mais alto nível. Queria pedir aos adeptos para serem fabulosos como sempre. Nesta fase final da época, o apoio será muito importante. Que nos empurrem para mais um título”, frisou.



Futuro imediato



Vencedor da fase regular da Liga, com os mesmos 40 pontos do Benfica, mas vantagem no confronto direto, o FC Porto recebe o rival da Luz na quarta-feira, no pavilhão Dragão Arena, no Porto, no primeiro embate da final, que é discutida à melhor de cinco partidas.



Os "dragões" deixaram para trás o Imortal (2-0) e a Ovarense (3-1) nas rondas anteriores dos play-offs, numa campanha em que perderam a final da Taça Hugo dos Santos com o Benfica (66-72) - adversário derrotado pela equipa de Fernando Sá na Taça de Portugal (81-78) -, e evoluíram pela segunda edição seguida até aos "quartos" da Taça da Europa.



“O Miguel Queiroz tem grande representatividade e esse sentimento FC Porto, que está sempre presente, tal como ficou recentemente identificado pelo esforço que ele teve nos jogos que nos levaram às finais. É um homem que dignifica o FC Porto e estamos muito satisfeitos com esta renovação”, realçou o presidente azul e branco, André Villas-Boas.



Miguel Queiroz chega à decisão do campeonato, que foge aos "dragões" desde 2015/16, com o estatuto de segundo jogador mais eficaz em toda a prova a lançar de dois pontos (66%), por entre médias de 7,86 pontos, 1,25 assistência e 5,93 ressaltos em 28 duelos.



“Ele possui um percurso magnífico. Não nasceu portista, mas vai morrer portista e esta é uma sensação que deve estar presente em todos os sócios”, finalizou André Villas-Boas.