Neemias Queta eleito em 39.ª do "draft" da NBA pelos Sacramento Kings

Depois de três anos na Universidade de Utah State, ao serviço dos Aggies, o ex-jogador do Barreirense e do Benfica propôs-se ao "draft", abdicando da época de senior, a quarta, e foi escolhido na nona posição da segunda ronda.

O internacional luso acabou a carreira universitária com médias de 13,2 pontos, 9,0 ressaltos, 2,5 desarmes de lançamento e 2,0 assistências, com 59,4% nos lançamentos de campo, números que convenceram o conjunto da Conferência Oeste.









O basquetebolista afirmou estar ansioso por se juntar aos Sacramento Kings.



“Mal posso esperar por ir para Sacramento. Vamos, Kings!”, escreveu o internacional luso, de 22 anos, na sua conta oficial na rede social Instagram, numa publicação acompanhada de duas fotos em que surge com fato de cerimónia.



Neemias Queta, poste de 2,13 metros, foi o nono jogador a ser escolhido na segunda ronda do "draft" da NBA e, tudo indica, vai iniciar a carreira profissional na mesma cidade em que brilhou Ticha Penicheiro, nas Sacramento Monarchs (1998 a 2009).







O que espera o jovem português





Depois de três épocas na Universidade de Utah State, o jogador natural do Barreiro, onde nasceu em 13 de julho de 1999, vai para uma equipa que em 2020/21 terminou a fase regular no último lugar da Divisão Pacífico, com 31 vitórias e 41 derrotas.



Este registo valeu apenas o 12.º lugar da Conferência Oeste, pelo que os Kings falharam o "play-in" – para os 10 primeiros -, ficando apenas à frente de Minnesota Timberwolves (23 triunfos), Oklahoma City Thunder (22) e Houston Rockets (17).



Sob o comando de Luke Walton, o conjunto de Sacramento teve no base De’Aaron Fox o seu elemento mais produtivo, com 25,2 pontos de média, aos quais acrescentou 7,2 assistências, 3,5 ressaltos e 1,5 assistências.



O melhor ressaltador foi o poste Richaun Holmes, com 8,3 de média, sendo também o "rei" nos desarmes de lançamento, com 1,6.



Além de Neemias Queta, os Sacramento Kings também escolheram no "draft" o base Damion Mitchell, da Universidade de Baylor, na nona posição global.