Rudy Gobert é o defesa do ano na NBA

O poste, de 31 anos, já tinha sido agraciado com o prémio em 2018, 2019 e 2021, tendo agora superado o compatriota Victor Wembanyama, dos San Antonio Spurs - eleito "rookie" do ano na segunda-feira -, e Bam Adebayo, dos Miami Heat, segundo e terceiro na votação, respetivamente.



Gobert tornou-se, assim, o terceiro jogador a alcançar a distinção em quatro ocasiões, compondo agora um trio de recordistas com Dikembe Mutombo, que arrecadou o prémio em 1995, 1997, 1998 e 2001, ao serviço de Denver Nuggets, Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers, e Ben Wallace, vencedor em 2002, 2003, 2005 e 2006, sempre pelos Detroit Pistons.



Esta quarta-feira será anunciado o melhor jogador da fase regular (MVP), sendo que o sucessor de Joel Embid (Philadelphia 76ers), vencedor da época passada, será escolhido entre o sérvio Nikola Jokic (Denver Nuggets), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) e o esloveno Luka Doncic (Dallas Mavericks).