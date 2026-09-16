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Liga Europa
AC Milan-Benfica no arranque da fase de grupos da Liga Europa
O Benfica reencontra hoje o AC Milan, treinado por Ruben Amorim, naquele que será, em teoria, o desafio mais complicado para os ‘encarnados’ na fase de liga da Liga Europa, em Milão.
A formação comandada por Marco Silva estreia-se na segunda prova europeia de clubes frente a um adversário que nunca perdeu com as ‘águias’ em jogos oficiais, tendo vencido quatro e empatado dois, com destaque para as finais da Taça dos Clubes Campeões Europeus de 1963 (2-1) e de 1990 (1-0).
Depois de cinco épocas seguidas a disputar a Liga dos Campeões, os ‘encarnados’ regressam à Liga Europa, competição em que foram finalistas em 2012/13 e 2013/14 - já tinham estado na decisão da Taça UEFA de 1982/83 -, e logo com um oponente de respeito, que conta com os antigos jogadores das ‘águias’ Gonçalo Ramos e Diego Moreira.
Este último, agora internacional belga, foi a grande figura dos milaneses no sábado, ao marcar os dois golos do empate em casa da Lazio, na segunda igualdade em quatro desafios do AC Milan, que segue invicto e é sexto posicionado da Serie A.
O Benfica, que passou três pré-eliminatórias para chegar à fase de liga, chega a esta partida em excelente momento de forma, face a sete vitórias consecutivas – entre I Liga e Liga Europa –, além de apresentar uma grande capacidade goleadora, com 40 golos em 12 encontros.
O jogo entre o Benfica e o AC Milan, de Ruben Amorim e Gonçalo Ramos, está agendado para quarta-feira, às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no Estádio Giuseppe Meazza, em San Siro, e será dirigido pelo australiano Jarred Gillet, que arbitra em Inglaterra.
No dia de hoje, destaque para o embate entre dois treinadores portugueses, com o Anderlecht, de Vítor Bruno, a receber o Lyon, de Paulo Fonseca.
Na quinta-feira, será a vez do Torreense, surpreendente vencedor da Taça de Portugal, a sua estreia nas competições europeias, diante do Lillestrom, da Noruega.
Depois de cinco épocas seguidas a disputar a Liga dos Campeões, os ‘encarnados’ regressam à Liga Europa, competição em que foram finalistas em 2012/13 e 2013/14 - já tinham estado na decisão da Taça UEFA de 1982/83 -, e logo com um oponente de respeito, que conta com os antigos jogadores das ‘águias’ Gonçalo Ramos e Diego Moreira.
Este último, agora internacional belga, foi a grande figura dos milaneses no sábado, ao marcar os dois golos do empate em casa da Lazio, na segunda igualdade em quatro desafios do AC Milan, que segue invicto e é sexto posicionado da Serie A.
O Benfica, que passou três pré-eliminatórias para chegar à fase de liga, chega a esta partida em excelente momento de forma, face a sete vitórias consecutivas – entre I Liga e Liga Europa –, além de apresentar uma grande capacidade goleadora, com 40 golos em 12 encontros.
O jogo entre o Benfica e o AC Milan, de Ruben Amorim e Gonçalo Ramos, está agendado para quarta-feira, às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no Estádio Giuseppe Meazza, em San Siro, e será dirigido pelo australiano Jarred Gillet, que arbitra em Inglaterra.
No dia de hoje, destaque para o embate entre dois treinadores portugueses, com o Anderlecht, de Vítor Bruno, a receber o Lyon, de Paulo Fonseca.
Na quinta-feira, será a vez do Torreense, surpreendente vencedor da Taça de Portugal, a sua estreia nas competições europeias, diante do Lillestrom, da Noruega.
(Com Lusa)