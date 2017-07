Álvaro Magalhães reclama dois elementos para a defesa

O ex-defesa lateral e treinador adjunto da equipa da Luz, em declarações ao jornalista Pedro Luiz Cid, no rescaldo do jogo Benfica-Bétis que terminou com a vitória dos encarnados por 2-1, admitiu que falta alguma confiança no setor mais recuado da equipa.



“No lado direito da defesa ainda não há alternativa a Nelson Semedo e à esquerda Hermes também não é alternativa imediata a Grimaldo e Eliseu”, especificou o ex-jogador.



Em contrapartida Álvaro Magalhães considerou que “no centro da defesa está restabelecido o equilíbrio refeita que está a dupla Luisão/Jardel e onde ainda sobra Lisandro”.



O mais urgente poderá mesmo ser o vazio na baliza onde só há Júlio César pelo que o carismático benfiquista realçou “a necessidade de se contratar mais um elemento com experiência”.



Apesar destas deficiências apontadas pelo antigo futebolista o mesmo foi incisivo ao afirmar: “O Benfica vai começar forte o campeonato”.