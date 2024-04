Benfica admite atacar mercado de transferências caso tenha oportunidades

"O Benfica irá ao mercado se assim o entender e se o mercado determinar que há condições favoráveis. Quanto à venda de jogadores, o que posso dizer é que qualquer clube tem de vender jogadores, é uma realidade e não nos podemos abstrair dela. Para fazer resultados, os clubes têm de vender jogadores. Os clubes portugueses e também a maioria dos clubes estrangeiros. Falar de jogador A, B e C não faz sentido neste momento", lançou o dirigente.



Isto, no dia da sessão especial na Euronext Lisboa, onde foi revelado que a SAD das 'águias' captou 50 milhões de euros (ME) com o empréstimo obrigacionista, com a procura a superar em 1,35 vezes a oferta, ou seja, perto dos 68 ME.



"Não fizemos esta emissão com a intenção de irmos ao mercado", assegurou Luís Mendes, após questionado pelos jornalistas, sublinhando que o clube da Luz tem uma "situação equilibrada em termos económicas", que lhe permite "encarar a próxima época com confiança".



Sobre a possível venda de uma participação minoritária do capital da SAD a investidores estrangeiros, o responsável disse que todos os cenários podem acontecer, mas que, para já, não há nada em concreto.



"O Benfica está confortável em termos financeiros e não vai condicionar a estruturação da tesouraria e do balanço à entrada de investidores estrangeiros. Se surgir algo interessante, não fechamos a porta, mas não temos nada", vincou.



Quanto à importância da presença da Liga dos Campeões na próxima época, Luís Mendes teve um discurso positivo: "Acreditamos que vamos estar na Liga dos Campeões, por entrada direta ou via play-off".



O Benfica, que hoje visita o Farense, a partir das 20:15, em jogo da 30.ª jornada da I Liga, segue na segunda posição da I Liga, com 70 pontos, menos 10 do que o líder Sporting, que venceu no domingo o Vitória de Guimarães (3-0), e mais oito pontos do que FC Porto e Sporting de Braga, que também já jogaram nesta ronda, com vitórias sobre o Casa Pia e o Vizela, respetivamente, ambas por 2-1.