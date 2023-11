Benfica confirma operação ao joelho de David Neres

Neres, de 26 anos, lesionou-se no empate caseiro dos campeões nacionais e líderes da I Liga frente ao Casa Pia (1-1), em 28 de outubro.”, lê-se no sítio oficial dos lisboetas na Internet.Apesar de o clube não ter revelado o tempo de recuperação, o brasileiro não deve voltar às opções do treinador alemão Roger Schmidt antes de 2024.