Benfica conhece adversários nos "quartos" da "Champions" feminina

No sorteio que se vai realizar no dia 6 de fevereiro, as encarnadas, que conseguiram um inédito apuramento para os "quartos" no Grupo A, atrás do campeão em título FC Barcelona, vão saber qual dos três possíveis adversários vão enfrentar nesta fase, com jogos a duas mãos em 19 e 20 de março e 27 e 28 de março.O Lyon, que venceu o Grupo B, é o recordista de cetros e já conquistou a competição em oito ocasiões, a última das quais em 2021/22, época em que defrontou o Benfica na fase de grupos, com dois triunfos das francesas, ambos por 5-0.Já o Paris Saint-Germain conquistou o Grupo C e tem como melhor registo na "Champions" feminina a presença na final em duas ocasiões (2014/15 e 2016/17). As parisienses ainda não defrontaram o Benfica nas competições europeias.No Grupo D o vencedor foi o Chelsea, equipa que foi finalista vencida na competição em 2020/21. As inglesas enfrentaram o Benfica nessa época nos 16 avos de final, numa altura em que ainda não existia fase de grupos, e venceram por 5-0 fora e 3-0 em casa.O FC Barcelona, por ter sido adversário do Benfica na fase de grupos, não pode enfrentar as encarnadas nos quartos de final. Na última ronda do Grupo A, o Benfica impôs um empate 4-4 frente às catalãs, que tinham vencido todos os jogos em todas as competições até ao momento.As restantes equipas apuradas, que tal como o Benfica terminaram em segundo nos respetivos e vão defrontar um dos primeiros, são as norueguesas do Brann (Grupo B), as neerlandesas do Ajax (Grupo C) e as suecas do Hacken (Grupo D).