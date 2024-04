O Benfica conquistou hoje a segunda edição da Taça Federação feminina de andebol, ao bater na final a ADA São Pedro do Sul por 29-21, em fase final que decorreu em São Pedro do Sul, Viseu.

Nesta segunda edição da prova, o Benfica, campeão nacional em título, já vencia ao intervalo por 15-9, tendo depois gerido a vantagem na segunda metade, que concluiu com uma vantagem de oito golos.



O Benfica juntou-se assim no palmarés ao Madeira SAD, que, na final da edição inaugural, bateu precisamente as 'encarnadas'.