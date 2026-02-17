Benfica e Real Madrid reencontram-se na Luz com ambições renovadas na Liga dos Campeões

Antena 1 Acompanhe este jogo através da RTP Desporto



Benfica na máxima força e com confiança reforçada

José Mourinho revelou esta segunda-feira que o Benfica chega praticamente na máxima força à eliminatória, com os regressos de Alexander Bah e Richard Ríos. A par de Dedic e Aursnes, já dados como aptos, o plantel ganha profundidade e imprevisibilidade num momento crucial da temporada.





“Tenho todos, falta Joshua Wynder e João Veloso”, referiu Mourinho, sublinhando que a equipa está mais equilibrada e com alternativas para apresentar diferentes soluções de jogo. O técnico afastou a ideia de que será necessário um “milagre” para eliminar o Real Madrid, mas admitiu que será indispensável um Benfica “ao nível máximo”.





Foto: António Pedro Santos - Lusa









Do lado espanhol, Álvaro Arbeloa garantiu que o Real Madrid vem a Lisboa sem espírito de desforra, apesar da derrota expressiva em janeiro. “Não sentimos vingança. Sentimos que temos de ganhar. O nosso objetivo é vencer a Liga dos Campeões”, afirmou o treinador, reforçando a responsabilidade inerente ao escudo merengue, recordista com 15 títulos.





O plantel apresenta algumas baixas de peso: Asensio e Rodrygo estão castigados, enquanto Jude Bellingham permanece lesionado. A dúvida recai sobre Kylian Mbappé, autor dos dois golos em Lisboa na última partida, cuja utilização Arbeloa mantém em suspense: “Veio connosco, vai treinar e amanhã veremos se joga.”





Foto: Miguel A. Lopes - Lusa





Camavinga, por seu turno, assumiu que o Real Madrid tem de alterar mentalidades e melhorar substancialmente o seu desempenho: “Da última vez não fizemos um bom jogo. Temos de atacar e defender melhor.”





Mourinho continua a marcar presença em Madrid

Grande parte das questões colocadas a Arbeloa na conferência de imprensa giraram em torno de José Mourinho, evidenciando o peso internacional do treinador português e a relação de amizade que mantém com o atual técnico merengue.





“Não preciso de convidar Mourinho a sentar-se no sofá cinzento. Somos amigos e temos uma boa relação”, disse Arbeloa, acreditando que o treinador será recebido no Bernabéu “com um grande aplauso” na segunda mão, agendada para 25 de fevereiro.





Eliminatória promete intensidade e incerteza

Benfica e Real Madrid partem para este primeiro capítulo de uma eliminatória que promete emoção, intensidade e grande carga estratégica. Os encarnados confiam na força da Luz e na consistência adquirida nas últimas semanas, enquanto o Real Madrid traz a experiência, a ambição e o peso da sua história na competição.





Quem sair vencedor encontrará nos oitavos de final o Sporting ou o Manchester City, numa Liga dos Campeões que, além deste duelo, coloca hoje em campo PSG–Mónaco, Galatasaray–Juventus e Borussia Dortmund–Atalanta. Amanhã completam-se os restantes jogos da primeira mão, numa semana de alta rotação europeia.





A final da edição 2025/26 está marcada para 30 de maio, na Puskas Arena, em Budapeste, e tanto Mourinho como Arbeloa já deixaram claro que querem lá estar — cada um pelo seu caminho, mas ambos com ambições máximas.