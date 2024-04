Benfica em busca do 30.º jogo sem perder em casa

Depois de se despedir da Taça UEFA com dois desaires na Luz, em 2008/09, face a Galatasaray (0-2) e Metalist Kharkiv (0-1), os encarnados somam 22 vitórias e sete empates nos 29 jogos disputados no seu reduto na segunda competição europeia.Os ingleses do Tottenham, em 2013/14, e os escoceses do Rangers, em 2020/21, foram os que estiveram mais perto de vencer, mas, nas duas ocasiões, o Benfica conseguiu resgatar a igualdade nos descontos.Em, e depois de uma categórica vitória no "mítico" White Hart Lane por 3-1, com um tento de Rodrigo e um inusitado "bis" de Luisão, o Benfica adiantou-se na Luz aos 34 minutos, com um tento do central argentino Garay.A passagem aos quartos de final parecia garantida, mas, num ápice, o belga Nacer Chadli logrou um "bis" (78 e 79 minutos), colocou os "spurs" na frente do jogo e relançou a eliminatória, que só ficou sentenciada com um penálti de Lima, aos 90+5. Foi, então, o 17.º jogo sem perder em casa do Benfica na prova.Sete épocas volvidas, os encarnados estiveram numa situação ainda mais delicada para segurar a invencibilidade, desta vez na receção ao Rangers, em embate da terceira jornada da fase de grupos da ediçãoO Benfica começou da melhor forma, com um autogolo de Golson – o mesmo que marcou na própria baliza na presente temporada -, aos dois minutos, mas tudo se complicou com o vermelho direto mostrado ao argentino Otamendi, aos 19.Contra 10, os escoceses chegaram a 1-3, através de um autogolo de Diogo Gonçalves (24 minutos) e tentos de Kamara (25) e Morelos (51), ameaçando negar às "águias" o 25.º encontro consecutivo sem perder em casa na Liga Europa.A formação de Jorge Jesus acabou, no entanto, por chegar à igualdade, com Rafa a reduzir para 2-3, aos 77 minutos, assistido pelo uruguaio Darwin Núñez, que, isolado pelo alemão Waldschmidt, faria o 3-3, já aos 90+1, numa Luz sem público.O Benfica cedeu sete igualdades, mas venceu 75,9% dos jogos, num total de 22, com destaque para o 2-1 ao Liverpool, com "bis" de Cardozo, nos "quartos" de 2009/10, e o 2-1 à Juventus, com tentos de Garay e Lima, nas "meias" de 2013/14.Para a história também ficou o 4-2 ao Eintracht Frankfurt, com "hat-trick" de João Félix, nos "quartos" de 2018/19, e, especialmente, o 3-1 ao Fenerbahçe, com um golo do argentino Gaitán e dois do paraguaio Cardozo, após desaire fora por 1-0, que valeu o acesso à final de 2012/13.Nas contas dos 29 jogos de invencibilidade está incluído o único embate em pré-eliminatórias, que foi o primeiro de sempre do Benfica na Liga Europa, na primeira mão do "play-off" de 2009/10.Em 20 de agosto de 2009, os encarnados golearam os ucranianos do Vorskla Poltava por 4-0, num embate em que o golo inaugural foi apontado aos 31 minutos pelo argentino Ángel Di María, que, 14 épocas depois, volta a estar no plantel do Benfica.O encontro entre o Benfica e o Marselha, da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa em futebol, realiza-se esta quinta-feira, pelas 20h00, no Estádio da Luz, em Lisboa.